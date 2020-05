Adik Levin | Mida on meil õppida koroonakriisist 

Meie eelneva elu mudel jääb nüüd minevikku ja mitte keegi ei oska öelda, millal too muretu elu tagasi tuleb. Hakkame tihedamini käsi pesema, maske kandma, ei kätle enam tuttavate ega ka sõpradega ja mõtleme pidevalt, kuidas mitte haigestuda koroonasse, aga ka teistesse nakkushaigustesse.

Palju surmasid intensiivravis

Oleme objektiivsed – Eesti sai eriolukorra väljakuulutamise järel küllaltki hästi hakkama. Pandeemiat juhiti meil asjalikult. Avaldan tunnustust peaminister Jüri Ratasele. Positiivne on see, et eriolukorra juhtkond ei lahminud, vaid võttis kuulda spetsialistide arvamust. Professor Irja Lutsar oskas samuti oma intervjuudega leida tee inimeste südamesse.

Tervishoiusüsteemi töökorralduse analüüs seisab veel ees ja seda peaks tegema sellise pilguga, et õppida, kuidas üle elada tulevasi epi- ja pandeemiaid. Tervishoiukorraldus koroonakriisi ajal sai võrreldes Euroopa suurriikidega üldiselt küllaltki hästi hakkama. Eriti hea meel on esmatasandi arstiabi pärast. Võrreldes Itaalia ja Hispaaniaga töötas see hästi. Mis aga vajab väga korralikku analüüsi, on suremus intensiivravi osakondades. Surnute hulk miljoni elaniku kohta on küllaltki kõrge ja tuleb teha väga põhjalik analüüs, miks ei suudetud ohjeldada suremust.

Kolm kuud tagasi kirjutasin, et hiinlased kasutasid Covid-19 põdenud haigete plasmat efektiivselt. Meil aga alustatakse alles pandeemia eriolukorra lõppedes uurimist, kas see meetod on efektiivne. Et seda uuringut tehakse, on loomulikult hea, kuid ka need patsiendid, kes siitilmast lahkusid, oleksid võib-olla vajanud selle plasma ülekandeid.

Näost näkku kontakt

Ja nüüd ühest tõsisest probleemist. Koroonakriisi ajal töötas esmatasandil küllaltki hästi virtuaalne suhtlemine patsiendiga. See oli vajalik, kuna aitas lahendada inimese tervisega seotud kiireloomulisi probleeme. Selline suhtlemine oli vajalik ka sellepärast, et kaitses esmatasandil töötavaid arste ja ka meditsiiniõdesid. Nüüd aga, kui see raske aeg otsa saab ja koroonakriis möödub, sooviks väga, et inimlik suhtlemine oma perearsti ja tema meeskonnaga taastub.