Tallinna Tehnikaülikooli rektoriks valiti Tiit Land 

Tiit Land on aastast 2011 Tallinna Ülikooli rektor. Ta oli aastatel 2000–2006 Stockholmi Ülikooli neurokeemia professor, aastast 2007 Tallinna Ülikooli keemia professor ning aastatel 2008–2011 oli ta Tallinna Ülikooli matemaatika ja loodusteaduste instituudi direktor.

Oma valimisplatvormis on Tiit Land öelnud, et kavatseb Tallinna Tehnikaülikooli rektorina lähtuda ülikooli arengukavas 2020 seatud missioonist ning visioonist. Tema eesmärgiks on järgmise viie aasta jooksul tõsta ülikooli akadeemilist kvaliteeti, kasvatada teadus- ja arendustöö kvaliteeti ja mahtusid, algatada ülikooli rahvusvahelistumise põhimõtete ning jätkusuutliku arengu põhimõtete tegevuskava koostamise.