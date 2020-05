Eesti uudised Erakondade rahastamise järelevalve komisjon kaob? Koalitsioon tahab ohjad anda riigikontrollile Marvel Riik , täna, 15:59 Jaga: M

„Riigikontrollil on kindlasti võimekus suurem ja sõltumatus on ka kindlam, kuna erakondade rahastamise järelevalve komisjoni seitsmest liikmest viis on erakondade esindajad,“ selgitab EKRE saadik Kert Kingo. „Tegelikult tähendab see ERJK likvideerimist,“ ütleb komisjoni esimees Liisa Oviir.