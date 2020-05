ÕL VIDEO | Tiina Toomet esitleb uut raamatut, kus annab nippe lemmikloomade toitmiseks 

Muide, kui sul on Tiina Toometile küsimusi, kas loomade toitmise või muu kohta, siis saada need aadressil vastus@toometikliinik.ee ning avaldame küsimused-vastused ka Õhtulehe veebis.

Ideaalne on selline söötmine, millega saavutatakse hea tulemus. Loom on rõõmus ja aktiivne, küljeluud ei paista, aga pole ka tuntavat rasvakihti, karv läigib ja silm särab. Lemmikloomad sõltuvad meist ja nad on meile igal juhul tänulikud, hoolimata sellest, kas saavad hanemaksapasteeti või kõige odavamat supermarketi krõbinat. Aga meie valikutest sõltub nende tervis ja heaolu.“ Raamatut on võimalik soetada SIIT.

Populaarteadusliku lähenemisega raamatust saate näiteks teada, miks terve koer tahab süüa end ülekaaluliseks, miks kass ei saa olla vegan, millest koosneb hiir ja kui suur on käpajälg, mille lemmiku pidamine elukeskkonnale jätab.