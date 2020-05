Miks on Ameerikas nii palju koroonasurmasid? Süüdi on ebatervislikult käituvad inimesed 

„Meil on ebaproportsionaalselt suurel osal inimestest suremust soodustavad tegurid: ülekaalulisus, kõrge vererõhk, suhkruhaigus... need asetavad meie inimesed riskirühma ükskõik mis laadi haiguse jaoks,“ rääkis Azar CNNile, kui talt küsiti põhjendusi pandeemia tõsidusele Ühendriikides.

Eraldi tõi minister välja mustanahaliste ameeriklaste kogukonna, kelle seas on koroonaohvrite arv valgetega võrreldes ebaproportsionaalselt kõrge. „ See on meie tervishoiusüsteemi õnnetu eripära, mida peame kindlasti parandama,“ lausus Azar.

Samas täpsustas minister ennast kiiresti: ühtegi inimest ei saa süüdistada tema tervisevaevustes, see oleks absurdne. Samuti kiitis ta tervishoiusüsteemi selle eest, et on suutnud pandeemiat kontrolli all hoida – isegi sellistes nakkuskolletes nagu New York.