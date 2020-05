Maailm Ameerika minister: meie koroonasurmasid põhjustavad ebatervislikud eluviisid Toimetas Juhan Mellik, Greete Kõrvits , täna, 14:52 Jaga: M

In this Thursday, May 8, 2014 photo, an overweight man wears a shirt patterned after the American flag during a visit to the World Trade Center, in New York. Rising numbers of American adults have the most dangerous kind of obesity, belly fat, despite evidence that overall obesity rates may have plateaued, government data shows. Abdominal obesity affects 54 percent of U.S. adults, versus 46 percent in 1999-2000, and the average waist size crept up an inch, too, according to the most recent statistics. (AP Photo/Mark Lennihan) / TT / kod 436 Foto: Mark Lennihan

Ameerika Ühendriikide tervishoiuminister Alex Azar selgitas pühapäeval antud intervjuus oma arusaamasid sellest, miks on tema riigis nõnda palju koroonaviirusesse surnuid. Süüdi olevat ameeriklased ise, kelle eluviisid muudavad nad ideaalseteks ohvriteks.