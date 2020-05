FOTOD | Haaberstis kolanud karude tõttu pääsesid veised Piritale muru niitma alles täna 

Algselt pidid 6-7 veist jõesaarele pääsema reedel, kuid nende peremees oli siis seotud linna eksinud karude tabamisega Haaberstis. Täna said loomad lõpuks kevadtöödega pihta hakata. "Veiste ülesanne on olla looduslikud rohuniitjad, pakkuda piritlastele ja meie külalistele silmailu ning neil on ka loodushariduslik funktsioon,” sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.