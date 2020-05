Kas teadsid, et külmutatud marjad võivad sisaldada rohkem vitamiine kui värsked? 

Nagu mainitud, siis värsked marjad jõuavad meieni alles suvepoole. Samas ei peaks pelgama ka külmutatud marju, sest just külmutamine on marjade üks tervislikumaid säilitamise viise. Asjatundjate kinnitusel on õigesti külmutatud marjad võrreldavad värsketega. Kui külmutades säilib marjades olevast C-vitamiinist 50-98%, siis näiteks moosides on see näitaja tunduvalt väiksem.

Värsked marjad korjatakse tavaliselt enne seda, kui nad on täielikult valmis saanud. Põhjuseks on tõik, et ükski kaupmees või marjakasvataja ei taha, et nende toodang oleks müügiletile jõudes oma elu ära elanud. Seetõttu sisaldavad need marjad ka vähem vitamiine. Samas sügavkülmutamisele minevad marjad korjatakse täpselt siis, kui nad on oma parimas olekus – seega, viimaste uuringute kohaselt, sisaldavad nad 10-50% rohkem vitamiine kui värsked marjad poeletil.