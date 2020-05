Tanel Kiik: töötus võib aasta keskmisena olla 13,5 protsenti 

Kiige sõnul on oodata, et tingimused, mille puhul riik võtab töötukassa kaudu enda kanda hädas ettevõtete töötajatele palga maksmise (kuni 1000 eurot kuus, firma ise peab panustama vähemalt 150 eurot), lähevad karmimaks. Märtsist maini pakutava abi puhul on kõik seotud arvuga 30 ehk firma peab täitma vähemalt kaks tingimust kolmest: tema käive peab olema langenud vähemalt 30 protsenti, vähemalt 30 protsendile töötajatest pole võimalik tööd pakkuda või töötajate palka on langetatud 30 protsenti.

Millised firmad võivad abi saada järgmistel kuudel? Kiik kergitas kalevit ühelt ideelt: „Käibelangus peab olema 50 protsenti ja kas töötasu või töökoormus langenud pooltel töötajatel – töötasu puhul siis vähemalt 30 protsenti.“

Kiige sõnul võib praegu mai lõpuni kehtivat palgameedet pikendada, ilma et oleks vaja sellega riigikogu ette minna – vajadusel saab paarkümmend miljonit puuduvat eurot leida valitsuse reservist. „Kui me räägime pikemast perioodist, juuli-august ja muu taoline, siis see eeldab juba kindlasti teist lisaeelarvet,“ rõhutas sotsiaalminister.

Kokku langeb käesoleva kriisi mõjul töötukassa aasta algul enam kui 800 miljoni euro suurune reserv poole võrra ehk 400 miljonini.

„Hetkel me teame, et meil on töötus suurusjärgus kaheksa portsenti. Palju tegelikult aasta lõpuks see on, siis erinevad prognoosid näitavad erinevaid numbreid. Üks arvestus ütleb, et töötus on aasta lõpuks 13,5 protsenti aasta peale keskmisena. Võib-olla õnnestub see hoida mõnevõrra madalamana – see sõltub ka turu taastumise kiirusest ja muudest meetmetest,“ ütleb Kiik.

Sotsiaalministri sõnul näitavad kolm ette valmistatud stsenaariumit, et 2021 võib töötus osutuda tänasest kõrgemakski. Isegi kui 2022-2023 osutuvad helgemateks, peab siiski töötukassa välja maksma rohkem raha, kui neile sisse tuleb. „Musta stsenaariumi korral on kolme-nelja aasta pärast töötukassa reserv sisuliselt otsas,“ nendib Kiik.