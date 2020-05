Ligi pinnis Kiike ja Siemi kriisist väljumise teemadel 

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi sõnul on majanduse ergutamise meetmetes selgunud rida puudusi, kuid valitsusel puudub valmisolek neid kõrvalda. „Majandusmeetmetest on ainsana põhjust rahul olla palgatoetuste toimimisega, kuid need pole sellisel moel jätkusuutlikud ja vajavad tingimuste muutmist,“ tõi Ligi välja ühe kitsaskoha.