Riigikogulased nõustuvad: ilutulestiku kärts ja mürts tuleks viia paneelmajadest eemale 

Enam-vähem samal ajal ilmus ka Kantar Emori uuring ilutulestiku kasutamise kohta aastavahetusel, kus uuringuspetsialist Reet Marii Roki nentis: „Meil on seoses keskkonnaküsimuste teravnemisega järjest enam neid, kes peavad ilutulestikku häirivaks valgus- ja helireostuseks. Lisaks osutab pidev paugutamine tugevat mõju koduloomade tervislikule heaolule. Me küll ei küsinud ilutulestiku kohta eraldi koeraomanikelt, kuid võib spekuleerida, et paugutamise vastased on ka nende hulgas enamuses.“