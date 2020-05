VIDEO | Milline on olukord maksumaastikul pärast eriolukorda? 

Laidi sõnul mõistavad nad, et inimesed on olnud kodus ja majandus seisakus, kuid sellest hoolimata on tarvis maksuvõlgnevusi ajatada ja tulusid deklareerida. „Proovime omal poolt olla võimalikult kiired ja paindlikud erinevates küsimustes,“ kinnitas ta ja lisas, et maksuamet plaanib 25. maist uuesti avalikud võlapäringud nähtavaks teha. Ta kutsub ettevõtteid üles koostööd tegema.

Laidi sõnul on olukord kuutagusega võrreldes stabiilsem. „See teeb rõõmu. Julgustan veel kord deklaratsioone esitama, sest praegu on veel 4600 ettevõttel need esitamata,“ sõnas ta.

Aprillikuu eest deklareeritud ning tasutud tulu- ja sotsiaalmaksu summadest järeldub, et ehkki möödunud kuu oli ettevõtetele keeruline, ei ole tööjõumaksude tasumine märtsikuuga võrreldes veel langenud. Küll aga on ligi 4600 ettevõttel deklaratsioon veel esitamata.

Esmaspäeva hommikuse seisuga oli tulu- ja sotsiaalmaksu deklaratsiooni (TSD) esitanud 87 600 ettevõtet, kellest 71 600-l tuli tasuda makse. Nendest 85 protsenti on maksud praeguseks tasunud, võlgu on jäädud kogusummas 42 miljonit eurot. Võrreldes märtsikuuga on tasutud maksusumma 5 miljoni euro võrra väiksem ja eelmise aasta aprilliga võrreldes 63 miljoni euro võrra väiksem.

Kaunismaa sõnul on olukord märtsikuu deklareerimistega võrreldes üsna sarnane. „Ootame veel paljude ettevõtete deklaratsioone ja maksude tasumisi, seega kuu lõpuks on seis kindlasti tänasest parem,“ lisas ta.