Töötute arv ületas 50 000 piiri 

17. Registreeritud töötute arv kasvas nädalaga 647 inimese võrra. 17. mai seisuga on töötuse määr on 7,7 protsenti, mis on eelmise nädalaga samal tasemel.

Töötasu hüvitise saamiseks esitatud avalduste arv on hakanud langema, mistõttu võib eeldada, et suurem osa aprillikuu töötasu hüvitiste taotlejatest on oma avalduse esitanud. Töötasu hüvitist on määratud 15 489 asutuse 121 627-le töötajale, sealhulgas 94 343 inimest on saanud hüvitist ühe kuu eest ning 27 284 inimest on saanud hüvitist kahe kuu eest. Määratud hüvitiste kogukulu on 136 237 361 eurot.