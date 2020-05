KÕHUD TÜHJAD? Ida-Virumaal küsitakse usinalt koolilõunat, mujal aga toidupakke eriti ei hinnata 

Riigihaldusminister Jaak Aab saatis riigikokku ülevaate, kust selgub oodatult, et kõige rohkem jagati kriisi ajal lõunatoitu Tallinnas. Kui märtsikuus pakkusid koolid veel sooja toitu, siis aprillist mindi üle toidupakkide süsteemile. 6. mai seisuga said neid kokku 53 kooli õpilased. Pakke jagati avalduse alusel ja seda soovi näitasid üles umbes pooled lapsed: 44 520 õpilasest said toidupaki 21 864.

Väga aktiivselt kasutatakse võimalust toidupakke saada Ida-Virumaal: Jõhvis (1075 õppurit) jagatakse välja 865, Kohtla-Järvel (2832) 2435 ja Narvas (5137) suisa 4869 pakki.

Eesti suuruselt teises linnas, Tartus, on numbrid märgatavalt väiksemad. Seal on võimalik õppuril valida sooja toidu või toidupaki vahel ning 21 kooli 12 000 õpilasest tuuakse 70 koju soe lõuna ning 334 saavad toidupaki. See on vähem kui näiteks Pärnu linnas, kus aprilli lõpu seisuga viidi soe toit igal koolipäeval koju 408 lapsele.

Tallinna külje all paiknevas Kiili vallas jagatakse nädalane toiduvaru kätte igale seitsmendale õpilasele – kokku 120 lapsele. Omavalitsuse hinnangul on ühe paki kokkupanek ümmarguselt kaks korda kallim, kui see peaks olema. „Aga vähema raha eest oleks midagi normaalset lihtsalt raske komplekteerida,“ nenditakse. Kui toidupakk asendada aga sooja toiduga, oleks tahtjaid alla kümne.