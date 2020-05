Jaanus Järsi följeton | Põlluaasal hagijad 

Kas meil on veel kriisiolukord või hädaolukord? Spiiker Põlluaasale oli see tõsine murekoht. Higise lauba ja pisut väriseva käega tõstis ta tähtsa puuhaamri ja kukutas selle pauguga tähtsale puuplaadile. Tean seda haamritunnet, sest osalesin kunagi ajalooseriaali „Tuulepealne maa“ võtetel riigikogu suures saalis ja vaidlesin seal Pätsiga (sõpradele Konstantin). Tõstsin toona haamrit samasuguse ebalusega ja kuulasin kõlanud pauku nagu Põlluaaski. Nüüd oli kõikemuutev kobarseadus lõpuks vastu võetud ja suur osa riigivõimust läinud üle parlamendilt Terviseametile. Ning nagu ütles Aisopos kreeka rahvale juba 6. sajandil enne Kristust: „Viinamarjad on hapud!“. Jean de la Fontaine kordas seda prantsuse rahvale 17. sajandil ning Ivan Krõlov vene rahvale 19. sajandil. Nüüd, 21. sajandil, siis ka meie.

Pikk oli olnud Põlluaasa võitlus (parteikaaslastele „sotsiloog Henn“) selle tulemuse nimel. Tubli poolteist tundi, kui mitte rohkem. Vaenulik opositsioon, hagijad, nagu spiiker ise ütles, tungis peale ja püüdis kõigest hingest sõna võtta. Et olukorda rahustada, andis spiiker päevakorraväliselt sõna saadik Reitelmannile (internetist leitav otsisõnaga „mugavusprussakas“), mille peale haavus saadik Kallas (Kaja) ning sõna võttis hoopis saadik Ligi (varem regeeris pöördumisele „härra Multiminister“).

Ning kujutage veel ette, et kõik eelnev toimus nägu katvates poolmaskides. Kes on oma, kes võõras? Ei saagi aru, kas tahetakse sul pead paitada või hoopis ribide vahele võmmu anda. Madin missugune! Lõpuks polegi vaja imestada, et värskesse seadusesse sattus ka üks opositsiooni ettepanek. Haamer langes ning tulemuse üle olid hämmastunud nii ettepaneku teinud Reformierakond kui selle seadustamisele kaasa aidanud EKRE. Hetk vaikust.

Et austatud lugeja ei kahtlustaks mind siin asjaolude pisendamises ja mahendamises, tsiteeriksin asjaosaliste kahekõnet „Postimehest“.

Põlluaas: „See, mis toimus esmaspäeval poolteist tundi, täiesti sisutu ja mõttetu palagan, see näitab ju tegelikult hoopis opositsiooni soovimatust sisulist tööd teha, vaid lihtsalt jantida.“ Ligi: „Mängida ta eriti ei oska, ta on poliitikas uustulnuk ja naeruväärne isegi oma võistkonnale.“ Põlluaas: „Täiesti sisutu ja mõttetu! Ma tulen tagasi sinu valeväidete juurde ja lükkan need ümber äkki. Aga ole lahke ja pane edasi.“ Ligi: „Põlluaas, kes peaks olema nagu kõik riigikogu juhatuse liikmed kohtuniku rollis, on võtnud endale selle rolli, et tema mängib kaasa. Tema haarab palli, viskab vastase korvi, keda ta käsitleb vastasena. Kõigile on see naeruväärne.“ Põlluaas: „Ei võtnud! Ei võtnud!“ Ligi: „Sa oled kohtunik, kulla mees.“ Põlluaas: „No kuule, mul oli viiskümmend hagijat kallal! Ligi: „Ei olnud, sul oli kümme hagijat.“

Nagu näete, oli ajujaht riigikogus vana spordimehe Ligi eestvõttel sujuvalt üle läinud korvpallimatšiks. Siin peaks jäme ots ehk pall minema ju teise tubli spordimehe, Eesti Korvpalliliidu presidendi Ratase kätte (ajutine hüüdnimi Kriisi-Jüri). Kas läheb?

Samal ajal jätkus karujaht-ajujaht Haaberstis. Varjutas mõneks hetkeks isegi seadusloome. Tean seda saatuslikku kanti. Kunagi tegin sealsel ringil reastudes ja loomaaia taga Õismäel mitu ekslevat tiiru, enne kui Paldiski poole minema pääsesin. Pole siis ka mingi ime, et Karu (Vändra metsas ja Otepääl tuntud hüüdnimega Ott) sealt kohe ära ei saanud. Teda jälitati droonide ja soojuskaameratega järjest sügavamasse võssa, kuni pimenes. Hommikul oli Ott kadunud ja jaht ikka pooleli.