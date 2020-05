FOTOD KOHTUST | Kõmmari surmaprotsessi lõppvaatus: selgub Karel Šmutovi saatus  

Karel Šmutov ja tema kaitsjad Sirje Must ja Anu Vilt otsuse teatamise ajal saalis ei viibi, vaid on kohtusaaliga ühendatud videosilla abil. Saalis viibib prokurör Kelly Kruusimägi.

Prokurör nõudis Šmutovi süüdi mõistmist tahtliku tapmise paragrahvi alusel ja soovis, et kohus määraks talle seitsme aasta pikkuse vanglakaristuse.

Süüdistuse järgi läks Raivo Rätte 2018. aasta 18. juuni hilisõhtul oma Tallinnas Nõmmel Kivi tänaval asuvasse majja, kus veetsid koos aega tema eksnaine Palmi Rätte ja tema uus silmarõõm Karel Šmutov. Mida iganes paar parajasti tegi, ärritas see Rättet niivõrd, et viimane võttis raudkangi ja hakkas naist ning tolle kaaslast ründama.

Palmi ja Karel said Raivo käe läbi vigastada – seda kinnitab ka fakt, et uurijad leidsid mitmelt poolt majast Palmi ja Kareli verd. Süüdistuse järgi tõukas ägestunud muusik Šmutovi majast välja ja läks ise aia kõrvale seisma. Seejärel istus Šmutov Audi A6e ja sõitis Rättele otsa.

Šmutov ütles jaanuaris, et tema endal süüd ei näe ning tema advokaadid – Sirje Must ja Anu Vilt – ütlevad, et kõnealusel ööl juhtunut ei saa pidada tahtlikuks tapmiseks.