UUS KOLLE: ööpäevaga diagnoositud kümnest nakatunust on kaheksa seotud Lihula hooldekoduga 

Kümnest uuest diagnoositust juhust kaheksa pärinevad Lihula hooldekodust, kus tehti pärast hooldekodu juhataja positiivset koroonaproovi laustestimine. "Kokku on selles hooldekodus nakatunud 14 inimest – 13 hoolealust ja üks töötaja. Neli inimest on viidud Pärnu haiglasse," ütles terviseameti pressiesindaja Õhtulehele.

Kuidas viirus Lihula Südamekoju jõudis, pole hetkel teada, ent terviseameti pressiesindaja sõnul seda parasjagu uuritakse. Terviseametist lisati, et kuna hooldekodus haigestunud elanikud on sisse kirjutatud eri paikadesse, on nad üldises statistikas jagunenud Eesti erinevate maakondade vahel.