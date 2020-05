Terviseamet: ööpäevaga lisandus kuus positiivset testi, ühtegi surma ei olnud 

21. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 37 inimest, neist 2 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 311 inimest, lõpetatud 322 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1 488 inimest. Neist 963 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (64,7 protsenti), 525 inimese puhul (35,3 protsenti) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Eestis on kokku tehtud üle 73 000 esmase testi, nendest 1 800 ehk 2,4 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Nädala alguses selgus, et üks uus kolle on Lihula hooldekodu, kus oli korraga kaheksa uut diagnoositut. "Kokku on selles hooldekodus nakatunud 14 inimest – 13 hoolealust ja üks töötaja. Neli inimest on viidud Pärnu haiglasse," ütles terviseameti pressiesindaja esmaspäeval Õhtulehele.