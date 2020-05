Terviseamet: ööpäevaga lisandus kolm positiivset testi, ühtegi surma ei olnud 

20. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 39 inimest, neist 2 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 305 inimest, lõpetatud 316 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1472 inimest. Neist 945 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (64,2%), 527 inimese puhul (35,8%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.

Eestis on kokku tehtud üle 72 tuhande esmase testi, nendest 1 794 ehk 2,5 protsenti on olnud SARS-CoV-2 viiruse suhtes positiivsed.

Nädala alguses selgus, et üks uus kolle on Lihula hooldekodu, kus oli korraga kaheksa uut diagnoositut. "Kokku on selles hooldekodus nakatunud 14 inimest – 13 hoolealust ja üks töötaja. Neli inimest on viidud Pärnu haiglasse," ütles terviseameti pressiesindaja esmaspäeval Õhtulehele.