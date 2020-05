Terviseamet: ööpäevaga lisandus 14 positiivset testi, ühtegi surma ei olnud 

23. mai hommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 37 inimest, neist 1 on juhitaval hingamisel. Tänaseks on haiglast koju saadetud 317 inimest, lõpetatud 328 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1526 inimest. Neist 992 inimese haigusjuhtum on lõpetatud (65,0%), 534 inimese puhul (35,0%) on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil.