Kopenhaagenisse siiski veel lennata ei saa 

Möödunud nädalal teavitas AirBaltic, et nemad soovivad 18. maist taastada Tallinnast kolm otseliini: Oslosse, Amsterdami ja Kopenhaagenisse. Norra ja Holland eelmainitud keelunimekirjas pole, küll aga Taani. Napilt: pühapäevase seisuga oli Taani kahe nädala haigestumiste statistika 25,06 inimest 100 000 elaniku kohta.

Kuigi püsis lootus, et juba nädala algul kukub Taani number alla seatud 25 inimese piiri, näitab Tallinna lennujaama koduleht, et esmaspäevased lennud Kopenhaagenisse on tühistatud. Otsuse langetas AirBaltic, mitte ministeerium.