KOROONAVIIRUS MAAILMAS: üle 4,8 miljoni diagnoositud nakatunu, 316 000 surnut ja 1,8 miljonit tervenenut. Mitu Euroopa riiki leevendab meetmeid 

BBC teatab, et enam kui kahe kuu järel tohib Itaalias uksed avada suurem osa äridest, nende hulgas baarid ja juuksurisalongid. Hispaanias on tänasest väljaspool riigi kahte suurimat linna Barcelonat ja Madridi lubatud kuni kümne inimesega kogunemised.

Mõlemas riigis on viimastel päevadel koroonaviirusesse surnud inimeste arv jõudsalt vähenenud. Itaalias suri laupäeval "kõigest" 145 inimest, mis on pärast karantiini kehtestamist kõige väiksem number. Kõige "hullemal" päeval, 27. märtsil, kaotas Covid-19 tõttu elu 900 inimest. Hispaanias suri laupäeval 87 inimest, mis on samuti väiksem arv pärast karmide meetmete kehtestamist.

Itaalias võivad tänasest uksed avada restoranid, kohvikud, baarid, juuksurisalongid ja poed, ent tuleb jälgida sotsiaalne distantsi reegleid. Kõikide uskude palvekohad on samuti avatud, aga ka seal tuleb distantsi hoida ja kanda kaitsemaski.

Hispaanias väljuvad nädala lõpuks enamik inimesi karmide karantiinimeetmete all. Esmaspäevast tohib baarides ja restoranides istuda väliterrassil, samuti on lubatud perekondlikud taaskohtumised ja sõpradega kokkusaamised tingimusel, et kokku ei tule rohkem kui kümme inimest. Madridis, Barcelonas ning teatud kohtades Loode-Hispaanias jäävad piirangud ka edaspidi kehtima, ent mõningased väikesed poed tohivad avaneda.

Eriolukorra tervishoiukeskuse juht Fernando Simon ütles eile, et ollakse väga lähedal viiruse ülekandumise peatumisele, aga hoiatas, et teise laine oht on väga suur.

Mujal Euroopas avatakse Belgias rangete reeglite all koolid, piiranguid leevendavad ka Portugal, Kreeka, Taani ja Iirimaa.

Väljaspool Euroopat on olukord eriti murettekitav Brasiilias, kus riigi suurima linna Sao Paulo haiglakohtadest on täidetud 90%. Linnas on surnud ligi 3000 inimest, mis teeb sellest riigi ühe kõige kõrgema kannatunute arvuga piirkonna. Meer Bruno Covas süüdistas karmide meetmete vastu protesteerinud ja neid eiranud inimesi vene ruleti mängimises, mille ohvriteks on kaaskodanikud.