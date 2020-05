FOTOD KOHTUST | Ärimees Tuulberg: „Olen natuke pettunud, et prokuratuur mu IQd nii madalaks hindab“

Savisaar ja Tuulberg tunnevad üksteist juba 1980. aastatest, kui elasid Lasnamäel samas trepikojas. Leppik rõhutas, et nad on vanad sõbrad, kelle suhtluses pole midagi ebaseaduslikku. Ühel kokkusaamisel oli ärimees andnud oma semule Edgarile näiteks Hundisilma talu uue sauna eskiisi.

Tuulbergi sõnul pole ta nii rumal inimene, et pangast suurem summa sularaha võtta ja sellega mõni tund hiljem linnapea kabinetti marssida. „Olen natuke pettunud, et prokuratuur mu IQd nii madalaks hindab,“ nentis ärimees. Pealegi olevat see üldteada fakt, et Tallinna linnavalitsus kubiseb pealtkuulamistehnikast nagu lutikapesa.