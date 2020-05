Jürilo: hädaolukord kestab ilmselt juuni alguseni 

ERRi uudisportaal kirjutas, et terviseamet jätkab nüüd Jürilo kinnitusel tegevustega, millega alustas juba veebruaris. See tähendab, et COVID-19 diagnoosi saanutega võtab terviseamet ühendust, nõustab kodus püsimisel, kuidas täita tingimusi nii, et võimalikult väheseid nakatada.