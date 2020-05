Kuriteokahtlusega kohtunik Eveli Vavrenjuk naasis tööle 

Kuivõrd kahtlustatav ei osaleks puhkuse ajal õigusemõistmise juures, langes prokuratuuri hinnangul ära oht võimalike ametialaste kuritegude jätkamiseks ning seetõttu puudus vajadus kaaluda Vavrenjuki ametist kõrvaldamise taotlemist.Riigiprokuratuuri teatel on ekslik väide, et kohtuniku ametiülesannete täitmist saab lõpetada vaid prokuratuur. „Kohtute seaduses on sätestatud alused kohtuniku suhtes distsiplinaarmenetluse läbiviimiseks ning Vavrenjuki suhtes läbiviidud kriminaalmenetluse raames oleme tuvastanud ning Riigikohtule seisukoha võtmiseks esitanud näiteid võimalikest distsiplinaarrikkumistest, mille osas saab vaid kohtusüsteem oma hinnangu anda,“ teatas riigiprokuratuur.