„SÄRTSUMINUTID“ | Olukord on küll pingeline, aga sa ei ole üksi! 

Täna on taas esmaspäev! Möödunud ööl kuulutati ametlikult välja ka eriolukorra lõppemine. See on suur rõõmusõnum meile kõigile!

Meie tänase harjutuse nimi ongi "Sa ei ole üksi"

Harjutus koosneb tegelikult kahest faasist. Esmalt tuleks end sirutada ette täies pikkuses. Kui selle harjutuse ära teha suudad, oled terve inimene. Harjutust näed SIIT!

Seejärel tuleks jätkata vastupainutusega. Visku selili hästi aeglaselt, nagu vana inimene. Käed siruta üle pea ja tõsta vaagen üles. Harjutuse ajal võivad välja paiskuda gaasid. Mida sellises pingelises olukorras teha? Sellest räägib Tiit täpsemalt tänases videos.

Vaata videot!