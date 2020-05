Eesti uudised HIV-positiivne: lähedastele pole ma veel valmis haigusest rääkima Kristiina Tilk , täna, 07:01 Jaga: M

PAANIKAS: Madis ütleb, et kui ta oma haigusest teada sai, oli ta täielikus paanikas ega suutnud isegi magada. Nüüd on ta juhtunuga leppinud, kuid oma emale-isale pole valmis veel tõde tunnistama. „Ehk see päev tuleb...“ loodab ta. Foto on illustratiivne. Foto: Stephen Mcsweeny (Panthermedia)

Aastate jooksul on Eestis diagnoositud HIV 10129 inimesel, neist 567 inimesel ka aids. 50aastane Madis (nimi muudetud) on üks HI-viiruse kandjatest. Ta haigestus kaks aastat tagasi ning diagnoos tuli aastaid veredoonoriks olnud ning värskelt püsisuhet alustanud mehele kui välk selgest taevast.