Viis päeva sünnitusvaludes vaevelnud naine: lapsi ma enam ei saa! Arstid ei kuulanud mind! 

Veel kolm nädalat pärast sünnitust saab Pille suures koguses ravimeid ja süste. „Uuesti sünnitada ma ei tohi, sest tekkisid emakarebendid. See ei ole minu jaoks iseenesest probleem, sest me ei plaaninud rohkem lapsi saada, aga teadmine, et see võimalus on ära võetud, on rusuv.“