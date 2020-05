Juhtkiri | Kujundades uut normaalsust 

Küllap kogevad paljud inimesed, et nende igapäevane rutiin ei erine alates esmaspäevast eriti millegi poolest näiteks kolme kuu taguse ajaga: võib-olla sõidetakse hommikul bussiga tööle, peetakse koosolekuid ja suheldakse kolleegidega näost näkku, pärast tööd saab taas avatud spordiklubis valida jõusaali- ja rühmatreeningu vahel või kaubanduskeskustest varuda kõike seda, mis paari kuu jooksul ostmata on jäänud. Võib loota, et hügieenireeglitest kinni pidamine ja teistega distantsi hoidmine on seejuures saanud sama loomulikuks nagu hommikul jalanõude jalga panek.

Kindlasti on ka neid, kes sellisesse normaalsusesse naasmisest huvitatud polegi – kas siis üldse mitte või vähemalt mitte kohe. Nii tuleks igal ettevõtjal mõelda, et kui 2 + 2 reeglit järgides pole kasvõi kogu töötajaskonna tagasi kontorisse kutsumine keelatud, siis kas see on ikka mõistlik? Või tasuks töötajaid usaldada seal, kus võimalik, ise otsustama, kas nad julgevad hommikul astuda võib-olla juba ülerahvastatud bussi või riskida võimalusega, et töökollektiivist jõuab salakaval haigus eaka või nõrga tervisega pereliikmeni?