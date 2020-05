Taavi Libe | Millal rändab hapukurk plastkarbist tagasi pütti? 

Kui kaubanduskeskused said läinud nädalal rohelise tule avamiseks, külastasin ühe Tallinna kesklinna supermarketi toidukohta, mis on suuresti üles ehitatud bufee-stiilis. Ettevaatusest puudu ei jäänud. Laud, kus varem ilutses kogukas pütt marineeritud kurkidest, oli nüüd lookas pisikestest plastmasskarpidest, mille puhul igaühe sees ilutses üks kurgike. Samamoodi olid eraldi karbikestesse tõstetud kastmed ja muud vedelamat sorti garneeringud. Leivakorvist leidsin eest terve hunniku kotte, kus sees leiva- ja saiaviilud ning muud suuremad ja väiksemad kakukesed. Kotid olid suuremalt jaolt küll paberist aga mõistagi väikese kilest aknaga, et ei peaks kompamise järgi endale palakest valima.

Pakenditest lookas kandikuga jõudsin lõpuks kassasse, kus ootas mind ees viimane üllatus. Kottidesse olid pakendatud ka kõik noad-kahvlid. Ja seda kõike ikka minu kui kliendi turvalisuse huvides. Kuidas saaks selle peale pahane olla, et mitu kuud ilmselgelt näguripäevi näinud toitlustusettevõte hoolitseb iga hinna eest, et kellelgi poleks põhjust neile etteheiteid teha? Ega saagi. Küsimus on ainult selles, et milline on see märguanne, mille peale naaseks hapukurk saastavast plastkarbist tagasi keskkonnasäästlikku pütti?

Üritus või juhuslik kogunemine?

Suuremate rahvaürituste osas tundub olukord üheselt mõistetav. Kuni juulini ei toimu suurt midagi. Aga hakkajad korraldajad on juba katsetanud vahevarianti pehmeks maandumiseks, kui ühel ja teisel pool äratati ellu vähemalt Eesti kultuurimaastikul pikemat aega hauarahu nautinud autokino traditsioon. Kuuma suveöö, kabriolettide rivi ning hormoonidest pungil noorukite asemel kipub Maarjamaa autokino kogemus olema pigem midagi sellist, mille võtab hästi kokku Ylle Tampere põrinaportaalis Accelerista – pikad järjekorrad, halb nähtavus, klaustrofoobiline seisund pikema seansi ajal ning ettevõtmine, mis on kõike muud kui keskkonnasõbralik.

Selliste ürituste puhul ongi ilmselt olulisim, et pärast pikka perioodi erakluses saab taas tunda ühtekuuluvustunnet. Olla osake massist, mis vahel võib olla päris turvaline ja lohutav. Aga veel üks küsimus, mille Tampere õhku viskas: miks autoomanik sobib lauluväljakule rohkem kui jalgrattaomanik?

Eks lähemate nädalate puhul vajabki lahendamist üks oluline semiootiline küsimus. Milliste karakteristikute põhjal muutub hulk inimesi ühisürituseks? Nojah, umbes sama keeruline küsimus kui vana klassik: mitu puud on mets? Aga see eest väga oluline küsimus! Juba ammu enne eriolukorra lõppu võis soojematel kevadõhtutel ringi patseerides näha pilti, kus kümned ja kümned inimesed olid kogunenud mingi epitsentri ümber – oli selleks siis pop-up joogiputka, rannajoon või matkarada – ning kuigi eriolukorrareeglitega mitte kohanenud silmale võis tunduda, et käimas on mingi keskmise suurusega massiüritus, oli tegemist siiski reeglitekohase molekuliga, mis koosnes paariliikmelistest inimaatomitest, kes olid üksteisest täiesti sõltumatud.

Kahekaupa jaanipeol