Andrus Karnau: palgatoetust saavad õigeusukogudused, töötlev tööstus ja imearst, töötukassa on tingimuste disainimisel läbikukkunud 

"Praegu saab abi 105 000 inimest ja summa on üle 100 miljoni euro.

Tuldi välja ettepanekuga, et hüvitise maksmist võiks jätkata juulikuus," selgitas ajakirjanik Harry Tuuli saates "Olukorras riigis" ja leidis, et töötavate inimeste abistamiseks võiks valitsus leida eraldi vahendeid.

Andres Karnau imestas, et toetusmeetmeid saanud ettevõtete nimekirjadest leiab väga palju asutusi, kes ideeliselt ei tohiks sinna kuuluda.

"Vaatasin neid nimekirju, kes on saanud meetmest palgatoetus. Seal oli ettevõte, mille juht on tuntud imearst. Siis olid ka õigeusukogudused. Hakkasin mõtlema, et huvitav, mis käive seal on ära kukkunud. Korjanduskast pole ringi käinud või kuidas nad seda siis arvestavad?" küsib Karmau ja lisas, et tal on kahtusi, kas riik peaks toetama imearsti ettevõtmisi.

Mees tunnistas, et algne mõte oli meetmel hea. Koroonaviirus on majandusele pannud peale piirangud ja peale piirangute kadumist on vajalik, et firmadel oleksid inimesed palgal. Teisalt saavad Karnau meelest toetust ka ettevõtted, kus käive ei tohiks vaid kuu või kahega ära kaduda.

"Rahaliselt saavad suure summa töötleva tööstuse ettevõtted. Ma saan aru, kui hotelli ei tule inimesed, siis käive kukub. Restoranid ühtegi inimest ei tule ja käive kukub," tõi Karnau näited valdkondadest, kus toetused on loogilised.

"Aga töötleva töötuse ettevõtte Norma, kuulge, mismõttes? Ma saan aru, et majanduskriisi mõjud jõuavad ühel hetkel reaalmajandusse. Aga see ei jõua kohale kuu ajaga või kahe kuuga," selgitas ta. "Seda, milliseid kaotusi kannatavad töötleva tööstuse ettevõtted näeme suvel ja sügisel. Kahe kuuga see ei saa kukkuda. Ma ei saa öelda, et ettevõtjad on meedet kuritarvitanud, sest ettevõtja on ettevõtja. Aga töötukassa on läbikukkunud tingimuste disainimisel."