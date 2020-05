Viktoria Ladõnskaja-Kubits valutab südant: mugav on olla peata ratsanik - lähed ja hääletad! 

"Kui oled opos, siis räägid parlamentaarsetest väärtustest, kui aga haarad võimu, siis parlamentaarsetest kommetest võib justkui üle sõita. Üleval loetletu on karm, sest nii meie tasapisi annamegi osakesi oma õigusriigist.

Aga kuidas seda mitte teha? Esmalt muidugi see, et parlamenti sattuvad inimesed ei loobu supervõimalusest mõelda oma enda peaga. Nii mugav on olla „peata ratsanik“. Antakse kuskilt „koalitsiooninõukogust“ teada: „see muudatus on vajalik“ – lähed ja hääletad. Mitte keegi ei seleta sulle miks, aga ega sa ise ka ei küsi. Vastus on ju olemas: sest kõik mis teeb koalitsioon on automaatselt hea ja vajalik. Kõik mida hüüab opositsioon, on halb ja kiuslik. Ja väidetavalt nii (väiksemas või suuremas mahus) oli see aastaid kombeks (sõltumata sellest, kes oli pumba juures)."