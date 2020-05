Professor: karjaimmuunsuse tekkimine nõuab 4000 eestlase surma 

Eestis on riiklikult kinnitatud andmeil tänaseks surnud 63 COVID-19 haigusega inimest ning haigestunuid on olnud 1774.

Terviseameti nakkushaiguste seire ja epideemiatõrje osakonna juhataja Mari-Anne Härma kinnitas Fortele, et selle nädala seisuga on suremus - ehk surnud isikute protsent haigete üldarvust - Eestis 3,53 protsenti. Selle hulka loeb riigistatistika COVID-19 põhjustatud surmad kui ka need juhud, kus on COVID-19 kaasuv.