Hiina ekspert: koroonaviiruse uus laine võib olla väga ohtlik. Kui esimene puhang toimus, ei tahetud kohe ausad olla 

Zhong, keda tuntakse kodumaal kangelasena, kes võitles 2003. aastal puhkenud viiruse SARS/RÄRS (Raskekujuline äge respiratoorne sündroom) vastu, on olnud riigi eesotsas ka koroonaviiruse vastu reageerimisel. 20. jaanuaril kinnitas ta, et viirus levib inimselt inimesele, tõsiasi, mida Wuhani terviseeksperdid tagasi lükkasid, väites, et selle kohta pole selgeid tõendeid ning lisades, et levik on kontrolli all ning seda on võimalik vältida. 18. jaanuaril Wuhanit külastanud Zhong meenutas, et enne tema saabumist oldi teda hoiatatud, et olukord on märksa hullem kui ametlikes teadaannetes kirjeldatu.

"Kohalikud võimud ei tahtnud toona tõde päevavalgele tuua. Alguses nad vaikisid selle kohta ning siis ütlesin, et meil on ilmselt suur hulk inimesi nakatunud. Ma ei uskunud tulemust, seega jätkasin küsimast, mis tõeline arv on. Eeldan, et nad olid minu küsimusele vastates väga vastumeelsed," lausus Zhong, kes hakkas tulemustes kahtlema siis, kui nakatunute arv püsis ametlike teadaannete põhjal 41 juures kümme päeva järjest.

Sellest kaks päeva hiljem teatati talle Pekingis, et juhtumeid on Wuhanis kokku 198, kolm inimest on viiruse tagajärjel hukkunud ning nakatunud on 13 meditsiinitöötajat. 23. jaanuaril sulges valitsus Wuhani, tühistades linnasiseselt kõik rongi- ja bussiliinid, lennud ja suured kiirteed. Taas tehti linn lahti 76 päeva hiljem. Wuhani linnapea Zho Xianwang tunnistas, et valitsus ei andnud rahvale vajalikust informatsioonist teada õigeaegselt, põhjendades, et neil on kohaliku valitsusena õigus teha teadaandeid alles pärast seda, kui selleks on saadud volitus. Veebruaris vallandati mitmeid riigiametnikke pärast suurt kriitikatulva levikuga toimetuleku suhtes.