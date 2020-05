Martin Helme ei poolda Soomega riigipiiri avamist 

Isa ja poeg arutasid saates statistikat, kus Läti ja Leeduga on koroonapositiivsete ja tehtud testide arvud meiega sarnased, aga Soomes on nakatunute arv palju suurem.

Mart Helme rõhutas mitmel korras, et ohukonfitsent on väga kõrge. Ja täpsustas, et eriti just seetõttu, et Soomest koju tulevad eestlased lähevad mööda Eestit laiali.