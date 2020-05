Eesti Pank hoiatab: aasta lõpuks jääb töötuks sada tuhat inimest 

"Kriis on juba kohal. Kõige rohkem said pihta teenindusvaldkonna ettevõtted – restoranid, reisibürood ning meelelahutusettevõtted," sõnas ta ajalehele Pealinn. Raudsaar osutas siinjuures, et neile sektoritesse pole palju raha laenatud, mis võib esmapilgul hea uudisena näida. Siiski osutas ta, et kriis laieneb logistikavaldkonda teise ringina, kus on juba suurem finantskoormus. Teiseks osutas ta, et meelelahutussektoris töötab palju inimesi, kes ei suuda eluasemelaenu maksta ning seega tuleb tagasilöök sealtkaudu.