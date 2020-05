Suve veel ei paista: vihm, lörts ja võimalikud miinuskraadid 

Esmaspäeval püsib võimalus, et vihma sekka tuleb ka lörtsi, vahendab ilmateenistus.ee. Puhub tugev tuul. Öö hakul on taevas selgem ja õhutemperatuur langeb -1 kuni 3 kraadini. Päeva jooksul saju võimalus väheneb, pilved hõrenevad ja õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.



Teisipäeval tuul nõrgeneb ja õhutemperatuur langeb 0°C ümbrusse. Päeval kaardub taas madalrõhkkond servaga Eesti kohale ning toob pilvi ja ka sajuhooge, tänastel andmetel on saju tõenäosus suurem Lõuna-Eestis. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi.



Kolmapäeval jätkub külma õhu juurdevool ning päeval on rünksajupilvede arenguks soodsad tingimused, vihmapilvedeks areneb neid enam Eesti idatiivas, lääne on sajuhooge harvem. Puhub võrdlemisi tugev loode- ja põhjatuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 10 kuni 12 kraadi.



Neljapäeval võib põhjakaare tuul üsna tugevana püsida. Kui madalrõhuala siiski ülekaalu jääb, siis on hoovihma võimalus päevasel ajal suur. Kõrgrõhkkonna laienemisel on sajuhooge hõredalt. Õhutemperatuur on öösel -1 kuni 3 kraadi, päeval 8 kuni 12 kraadi.



Reedel peaks Läänemere ääres kõrgrõhuvöönd tugevnema ning pilvi hõredamalt olema. Loode- ja põhjatuul püsib üsna tugevana. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 9 kuni 14 kraadi.