TV3 VIDEO | Kas koroonaviiruse mutatsioonid avaldavad teisele lainele mõju? täna, 21:51

Tartu Ülikooli Bioinformaatika spetsialist Aare Abroi. Foto: Ekraanitõmmis

Kasvamas on kartus koroonaviiruse teise laine tuleku ees. Sel nädalal selgus, et Tartu Ülikooli teadlased on koroonaviirust analüüsides avastanud kaks mutatsiooni, mida on seni vaid Eestist leitud. Viiruse muteerumise suund mängib väga suurt rolli selle juures, milliseks osutub teine nakkuslaine.