Eriolukorra aegne tasuta bussisõit Harju-, Rapla- ja Pärnumaal lõpeb 

"Eelkõige oli see mõeldud selleks, et tagada bussijuhtide ohutus. Et bussijuhid ei puutuks võimalike sõitjatega kokku või puutuks minimaalselt, siis sõitjad ei saanud bussijuhile lähemale, kui tulid poole bussi pealt sisse ja samuti läksid välja," selgitas Harjumaa ühistranspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo.