Sotsiaaldemokraadid: iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi 

„Täna saab töötuskindlustushüvitist 33% ning töötutoetust 26% kõigist töötutest. Iga neljas töötu ei saa töötukassast sentigi. Paljudel ei teki õigust hüvitisele seetõttu, et nende töösuhe lõpetati poolte kokkuleppel või töötaja enda algatusel. Väga sageli ei olnud sellise töösuhte lõpetamise taga mitte töötaja vaba tahe, vaid pigem sund või teadmatus. Samas on kõik maksnud töötuskindlustusmakset. See on sinu raha,“ seisab erakonna avalduses.

Sotsiaaldemokraadid peavad hädavajalikuks töötuskindlustushüvitise saajate

ringi laiendamist nende töötajate ja teenistujatega, kes lahkuvad töölt

omal algatusel või poolte kokkuleppel.

„Olukord tööturul näitab, et 2008. aastal tehtud muudatused töötuskindlustuses olid vajalikud ning nende hilisem kärpimine toonase valitsuse poolt oli suur viga,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna volikogu esimees Eiki Nestor.

SDE esimees Indrek Saar rõhutas e-volikogul peetud kõnes, et koroonakriisi peamisi õppetunde on, et õhuke ja odav riik ei suuda kriisidega tulemuslikult võidelda ega hätta sattunud inimesi piisavalt aidata.

„Eesti ei saa tugevaks kui turvalise ühiskonna asemel on meie eesmärgiks madalad maksud ning õhuke ja odav riik. Odav ja õhuke riik ei suuda oma inimesi aidata ühegi tõsisema kriisi või mure korral. Selline riik ei suuda anda head haridust ja arstiabi, hoolitseda nõrgemate eest, teha teadust ja rahvusvahelist koostööd. Õhuke riik vaatab jõuetult õlgu kehitades pealt, kuidas turu nähtamatu käsi tõmbab inimesel naha üle kõrvade, kuhjab jõukuse järjest vähemate kätte,“ lausus Saar.

Saare sõnul on ühiskonna uueks väljakutseks saanud erinevad kriisid koos tõsiasjaga, et väga paljud Eesti inimesed pidevas ja kohati halvavas kriisihirmus.