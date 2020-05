Mentooliga sigaretid kaovad kolmapäeval Eestis müügist 

Eristav maitse või lõhn on selgelt tuntav maitse või lõhn, välja arvatud tubaka maitse või lõhn, mille annab lisaaine või lisaainete kombinatsioon ja mis on äratuntav enne sigareti või suitsetamistubaka tarbimist või tarbimise ajal.

Eristava maitse või lõhnaga tubakatoodete keelamine ei tähenda kõikide üksikute lisaainete välistamist, kuid kohustab tootjat vähendama lisaainete või lisaainete kombinatsioonide kasutamist sel määral, et need ei annaks tubakatoodetele eristavat maitset või lõhna. Erinevate lisaainete nagu suhkur, alkohol, mentool ja teised kasutamine on lubatud kui see ei too kaasa eristavat maitset või lõhna.