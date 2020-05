Eesti uudised Eksamitest loobunud abiturient: õpetaja helistas isegi mu perele, et nad mind ümber veenaks Helen Mihelson , täna, 14:40 Jaga: M

Foto: MATI HIIS

Ehkki tänavu oli kooliõpetajate endi otsustada, kas riigeksamit teha või mitte, ei pruukinud kõik õpetajad õpilaste otsusega sugugi leppida. „Seni, kuni suheldakse minuga sel teemal, see on normaalne, kuid kui kaasatakse sellesse ka minu perekond, siis minu jaoks on see vastuvõetamatu,“ kirjeldab üks abiturient kogetut.