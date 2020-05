Maailm ÜLE POOLE MILJONI: lekkinud andmed vihjavad, et Hiinas on koroonajuhtumeid ametlikult avaldatud numbritest kordades rohkem Toimetas Greete Kõrvits , täna, 20:57 Jaga: M

KOROONAHIRM MÖÖDAS? Pekingi naiste tantsuetendus 15. mail. Foto: Reuters/Scanpix

Pekingi ametlikud andmed väidavad, et Hiinas on koroonaviirusega nakatunud vaid 82 900. Ajakiri Foreign Policy kirjutab, et Hiina Kommunistliku Partei paranoiline hirm väljaspoolt tuleva eest teeb aga väga tõenäoliseks selle, et parteile on teada hoopis teised numbrid kui see, mida ülejäänud maailmale välja paista lubab.