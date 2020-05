Loomarünnak tõi trahvi: aiast välja pääsenud koer ründas naist  

Koerte ja kasside pidamise eeskirja nõuete rikkumise pärast on sel aastal alustatud 12 väärteomenetlust, millest seitse on lõpule viidud. „Peamiselt oli tegemist rikkumisega, kus loomapidajal on kohustus, et koer või kass ei häiriks ega ohustaks teisi loomi või inimesi,“ rääkis munitsipaalpolitsei pressiesindaja Meeli Hunt. Kõige suurem trahv oli 600 eurot.

"Rünnanud koera omanik väitis, et viimasel ajal liikus sealkandis ringi inimene, kes väravaid meelega avas. Väravaavamise juhtumeid on sealkandis tõesti varemgi olnud," ütles Meeli Hunt. Samas peab koeraomanik välistama sellise võimaluse, et loom territooriumilt välja pääseks. Koeraomanikud on omavahel kohtunud ja kokkuleppele jõudnud. Ka trahv on tasutud.