GALERII | Nagu Ameerikas: Raadi lennuväljal alustas autokino 

„Katsume autod sättida nii, et teise auto katus vaadet segama ei jääks,“ ütleb Salk, et reede õhtul Eesti Rahva Muuseumi kaugemas otsas toimuvat vanale Raadi lennuväljale lubatakse esimestel nädalates filme vaatama 40 sõidukit. Kui nähtavus on hea ja kõik sujub, siis edaspidi võib platsi peale mahutada ka 50 masinat.

„Esmaspäeva õhtul panime kahe esimese seansi piletid müüki, teisipäeva õhtuks olid need müüdud,“ sõnab Salk, et rahvas ootab selliseid ettevõtmisi. „Pilet ühele autole maksab 20 eurot. Kui on üks pere, siis autos võib olla kuni viis inimest, aga kui on lihtsalt näiteks sõbrad, siis vastavalt reeglitele kaks.“