Top | Ära osta 

Foto: Martin Ahven

Kuigi ostukeskuste taasavamise eel oli juttu, et rüsina vältimiseks allahindlusi ei reklaamita, peibutab nii mõnigi suurpood ostjaid massiivse allahindlusega. Siiski on hea moment järele mõtlemiseks, kas meil tegelikult on vajadust osa massiliselt asju, milleta me mitme karantiinikuu vältel edukalt hakkama saime.