Eesti elanikud on tuleviku osas lootusrikkad 

Kui 84% Eesti elanikest vaatab enda sõnul tulevikku lootuse ja entusiasmiga, siis 13% mitte. Negatiivsust tuleviku suhtes väljendavad keskmisest sagedamini 25-34aastased inimesed ning töötud, lootusrikkamakad on eakamad inimesed, kes võrreldes teiste vanuserühmaga kogevad enda hinnangul ka vähem stressi.

Turu-uuringute AS juht Tõnis Stamberg ütles, et olukorras, kus normaalne suhtlus ja töölkäimine on juba nädalaid eriolukorra tõttu piiratud, on ka loomulik inimeste üldise stressitaseme tõus. Järkjärguline piirangute leevendamine aga annab kõikidel inimestele tuleviku osas paremad väljavaated ja usu millega edasi minna, mida kinnitavad ka seekordse uuringu tulemused.

Olukorras, kus inimesel endal või tema lähedasel on vaimselt või hingeliselt raske, näiteks pikalt kodus püsimise, rahamure või lähedase tervisemure tõttu, pöörduks 54% inimestest esmalt mõne lähisugulase poole ning 45% sõbra või muu usaldusväärse inimese poole. Valmidus sõpradelt või sugulastelt abi otsida on võrreldes kuu varasemaga pisut kasvanud.

Elanikest 24% eelistaks pöörduda perearsti või -õe poole. Küsitletutest 15%, keskmisest sagedamini mehed, ei pöörduks hingemuredega kuhugi. Noored on keskmisest sagedamini valmis abi otsima sõpradelt või vaimse tervise spetsialistilt, eakad aga perearstilt või -õelt.

Pärast eriolukorra meetmete mõningast leevendamist on rahulolu kehtivate meetmetega hakanud taas kasvama ja enam kui pool (56%) elanikkonnast on nendega rahul, samuti on seitsme protsendipunkti võrra vähenenud elanike osakaal, kes soovib meetmete leevendamist (31%).

Keskmisest sagedamini toetavad meetmete leevendamist 35-49aastased, teisest rahvusest elanikud ning kõrgharidusega inimesed. Meetmete leevendamise poolt on keskmisest sagedamini ka töötud ning vabakutselised ja FIE-d. Meetmete karmistamist soovib 11% elanikest ning see on pisut kasvanud (3%).