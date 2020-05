PEDOFIILIA ZOOMI KAUDU: pervert ründas usklike piiblitundi 

Zoom kommenteeris, et nad on juhtunu pärast vihased, kuid ei olevat jäänud lihtsalt käed rüpes ootama. „Sõnadega ei saa väljendada, kui tugev on meie hukkamõist sedalaadi tegevusele,“ teatas firma kõneisik. Firma olevat juba pahategija kindlaks teinud ning teavitanud temast ka ametivõime. Ründaja olevat oma ebatervete harrastustega juba varemgi silma paistnud.