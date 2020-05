Läksime! Eesti numbrimärkidega autod täitsid piiriäärsete napsupoodide parklad 

Kangemat kraami Indrek ei ostnud, hinnavahe Lätiga ei ole enam märgatav: „Kui just kastiga ei osta, siis pole enam oluliselt odavam. Eks kogu see piirikaubandus sai alguse sellest, et Eesti kaupmehed on ahnemad kui Läti omad. Ostsin Lätist napsu juba siis, kui aktsiisides veel erinevusi ei olnud – Lätis oli ikka odavam. Sama käib ju ehituskaupade kohta, need tulevad nii siia kui ka sinna samadest tehastest, aga maksavad Lätis vähem. Järelikult on viga eestlaste hinnakujunduses.“

„No sai ka kaks kuud oodatud,“ ütleb Kalle, kelle käru on joovastavat kraami ääreni täis. „Veinid on endale, need said lihtsalt otsa. Sõbral tuleb sünnipäev, temale on kast Lauaviina ja kast õlut. Siider on siiamaani karantiinis olevale tütrele. Noh ja siis veel natuke nipet-näpet, näiteks see tekiila on suurepärane. Ma käin veel teises poes ka.“