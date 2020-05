Juhtkiri | (Vahe)finiš paistab? 

Saaremaa on juba avatud, nagu äsja ka Läti piir ja pendelränne Soomega ning lisaks juba töötavatele kaubanduskeskustele ootavad peatset avamist spordisaalid ning algul päris nimekirja lõpus olnud ujulad, saunad ja spad. Kui nakatumiste arv on taandumas, on mõistlik piirangud uuesti operatiivselt üle vaadata ja vajadusel senikavandatust kiiremini leevendada ka majandus käima tõmmata. Et paljudele ettevõtetele on see ka ellujäämise küsimus, tuleb otsustajatel kaaluda avamiste nii tervishoiu- kui ka majandusaspekte.